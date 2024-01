Terveystalo Oy Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Terveystalo war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab einige Tage, an denen positive Themen überwogen, aber auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Terveystalo insgesamt als "Neutral".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Terveystalo mit 7,94 EUR derzeit +8,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +3,93 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Terveystalo liegt bei 36,07, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 33,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Neben den harten Faktoren ist auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Terveystalo die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Terveystalo führt.