Terveystalo Oy Aktie: Was für ein Plan!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Terveystalo zeigen, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Terveystalo als "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Terveystalo diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer sogar komplett positiv, ohne negative Diskussionen. Größtenteils neutral waren die Anleger an einem Tag. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich auch überwiegend positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die Terveystalo-Aktie wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Terveystalo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,58 EUR festgestellt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Terveystalo-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) für Terveystalo zeigt sich, dass der RSI7 bei 28,26 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 liegt bei 33,14, was bedeutet, dass Terveystalo hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Terveystalo-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.