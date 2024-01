Lithium Americas Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithium Americas Argentina bei 82, was bedeutet, dass die Börse 82,90 Euro für jeden Euro Gewinn von Lithium Americas Argentina zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der derzeit bei 322 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Lithium Americas Argentina bei 8,05 CAD liegt, was einer Entfernung von -17,94 Prozent vom GD200 (9,81 CAD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Hingegen weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,88 CAD auf. Der Aktienkurs erhält daher ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Lithium Americas Argentina-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Lithium Americas Argentina liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Differenz von 3,65 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Lithium Americas Argentina veröffentlicht. Allerdings waren die Diskussionen in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.