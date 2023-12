Terumo Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Terumo hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 4681 JPY eine positive Entwicklung gezeigt. Der Kurs liegt nun um +7,57 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +15,02 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Hier zeigt Terumo eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine positive Einschätzung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist Terumo ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,35 auf, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch kann die Aktie als preisgünstig bezeichnet werden und erhält eine positive Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich hat Terumo in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,28 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt. Diese starke Entwicklung führt auch hier zu einer positiven Bewertung der Aktie.