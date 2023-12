Terumo Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Terumo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Terumo liegt mit einem Wert von 34,68 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dieser Wert zeigt, dass die Aktie vergleichsweise preisgünstig erscheint. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt derzeit 26 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenso eine positive Einschätzung der Terumo Aktie wider. In den vergangenen Wochen wurden vorwiegend positive Themen und Meinungen über das Unternehmen geäußert. Auch wurden insgesamt mehr positive als negative Meinungen in den Kommentaren geteilt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings zeigen auch fünf Handelssignale – davon zwei "Gut" und drei "Schlecht" – eine gemischte Einschätzung, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Terumo-Aktie als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50,97 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 49,61. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings deutet die negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.