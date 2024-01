Terumo Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Terumo":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Terumo gesprochen. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 3 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Stimmungsbild bei Terumo hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich, weshalb auch dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv honoriert.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Terumo im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,99 Prozent erzielt, was 35,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 8,97 Prozent, wobei Terumo aktuell 29,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Terumo-Aktie derzeit +15,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +21,67 Prozent zum gleitenden Durchschnitt positiv eingeschätzt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.