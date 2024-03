Terumo Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Terumo":

Die japanische Medizintechnikfirma Terumo verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0,88 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,22 % im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies bedeutet, dass Terumo in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Terumo eine beeindruckende Performance von 62,94 % in den letzten 12 Monaten erzielt, was einer Outperformance von +55,41 % im Vergleich zur Branchendurchschnittssteigerung von 7,53 % bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,6 % im letzten Jahr hatte, liegt Terumo mit einer Überperformance von 62,34 % weit vorne. Aufgrund dieser herausragenden Leistung wird Terumo in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut" Einschätzung führt. Die Analyse der vergangenen Meinungen und Äußerungen der Anleger ergab überwiegend positive Signale und eine insgesamt gute Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Terumo eine starke Aktivität aufweisen, was eine positive Bewertung ergibt. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.