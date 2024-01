Terumo Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Terumo":

Terumo: Analyse zeigt gemischte Signale für die Aktie

Die Dividendenrendite von Terumo liegt bei 1,04 Prozent, was 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie als Investment.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Terumo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,36 Prozent, was einer Outperformance von +19,38 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Terumo derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index (RSI) führt.

Jedoch zeigen die Daten eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Dies, zusammen mit einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz, führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie für Terumo.

Insgesamt ergibt die Analyse gemischte Signale für die Terumo-Aktie, was Anleger vor einer Investitionsentscheidung berücksichtigen sollten.