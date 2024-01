Terumo Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Terumo":

Die Terumo-Aktie hat in den letzten Wochen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 4980 JPY, was einem Abstand von +15,1 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +21,67 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen dominierte, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf Terumo gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 3 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Terumo liegt bei 37,46, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 50 liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Terumo eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst bekommt Terumo für diese Stufe daher ein "Gut".