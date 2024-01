Terumo Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Terumo":

Der Aktienkurs von Terumo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" eine Überrendite von 35,21 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus derselben Branche liegt bei 8,97 Prozent, und Terumo übertrifft diesen Wert um 29,02 Prozent. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Ebene mit "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Terumo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,46 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz beträgt 25 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 50. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" angesehen werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Stimmungsbild für Terumo hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was durch eine verstärkte Diskussion in den sozialen Medien festgestellt wurde. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Terumo hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell negativ ist im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör".

Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwicklung in Bezug auf die Rendite und das Sentiment, während die Dividendenpolitik kritisch betrachtet wird.