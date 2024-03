Terumo Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der japanische Medizintechnik-Konzern Terumo wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Terumo angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat zudem 7 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Neben Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. In Bezug auf Terumo zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Terumo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse der Terumo-Aktie zeigt einen positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 4403,46 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5656 JPY liegt, was einer Abweichung von +28,44 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+9,01 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Terumo-Aktie für die charttechnische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Terumo-Aktie weist einen Wert von 64 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Terumo.