TerumoADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Terumo mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,68 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher unterbewertet ist. Im Branchenvergleich liegt das KGV bei 49,99, was einem Abstand von 31 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Terumo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Terumo-Aktie beträgt 4130,24 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4622 JPY liegt, was einer Abweichung von +11,91 Prozent entspricht. Beim 50-Tage-Durchschnitt beträgt der Wert 4468,9 JPY, was einer Abweichung von +3,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Terumo eine "Gut"-Bewertung, während die kurzfristigere Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Terumo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,36 Prozent, was eine Outperformance von +19,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Terumo um 24,59 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Terumo in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Terumo verzeichnet wurde. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich in den letzten Wochen verringert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.