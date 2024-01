TerumoADR Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Technische Analyse von Terumo zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4980 JPY um +15,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +21,67 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Die charttechnische Einschätzung für beide Zeiträume wird daher insgesamt als "Gut" angesehen.

Im Hinblick auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -1,33 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" führt. Daher erhält Terumo in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen die Diskussion dominierten und nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch die Anlegergespräche der letzten ein bis zwei Tage waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Terumo aktuell einen Wert von 48,14, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 48, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung abgeleitet.