TerumoADR Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Terumo hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 32,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um 9,55 Prozent, was bedeutet, dass Terumo eine Outperformance von +23,42 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,34 Prozent, während Terumo um 30,63 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Terumo-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (31,11) liegt der RSI25 bei 31,11, was darauf hindeutet, dass Terumo weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Terumo.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Terumo-Aktie mittlerweile auf 4285,37 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 5490 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +28,11 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 4636,11 JPY, was einer Distanz von +18,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Jedoch weist die Dividendenrendite von Terumo mit 0,88 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf, was einen Unterschied von 1,33 Prozentpunkten bedeutet. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".