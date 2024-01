TerumoADR Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Terumo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,99 Prozent erzielt, was 35,21 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 8,97 Prozent, wobei Terumo aktuell um 29,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Terumo mit einem Kurs von 4980 JPY aktuell +15,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +21,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Terumo festgestellt. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Terumo daher für diese Stufe mit einem "Gut" bewertet.