Terry Booth, Gründer von Aurora Cannabis, tritt Akanda als Vorsitzender des Beirats bei

Terry Booth, der Gründer von Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ:ACB) hat sich Akanda Corp. (NASDAQ:AKAN) als Vorsitzender des neu gegründeten Beirats von Akanda angeschlossen. “Terry ist eine Ikone in der regulierten Cannabisindustrie, er hat Aurora gegründet und geleitet und bringt seine weitreichende Expertise in eine Reihe von schnell wachsenden Organisationen rund um den Globus ein,” sagte Akanda’s CEO Tej Virk. “Terry… Hier weiterlesen