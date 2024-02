Territorial Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Territorial-Aktie wird von Analysten derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab im letzten Monat keine Analystenupdates zu Territorial. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 21,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Territorial eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Die Dividendenrendite von Territorial liegt aktuell bei 2,09 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 139,01 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -136,91 Prozent zur Branchenwertung und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Territorial ist insgesamt eher neutral, basierend auf Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Territorial-Aktie bei 10,34 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,02 USD lag, was einer Abweichung von -12,77 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (10,39 USD) erhalten eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der letzte Schlusskurs unter beiden Durchschnittswerten liegt. Insgesamt erhält die Territorial-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.