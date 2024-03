Territorial Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Aktie von Territorial hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,99 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 8,48 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -15,12 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 9,55 USD liegt und somit einen Abstand von -11,2 Prozent aufweist, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Territorial-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt weder stark positive noch negative Themen rund um das Unternehmen behandelt hat.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie als "Schlecht" ein, da von insgesamt 18 Analysten keine positive Bewertung vorliegt und das Kursziel im Mittel bei 11 USD liegt, was einer Erwartung von 29,72 Prozent entspricht. Daher ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet hat die Territorial-Aktie derzeit ein KGV von 15,05, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher die Bewertung "Gut" erhält.