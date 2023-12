Territorial Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "ComfortDelGro":

Die Analysten bewerten die Aktie von Territorial auf langfristiger Basis als "Schlecht". Von insgesamt 18 Analysten befanden sich diese Bewertungen: 0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Territorial. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 11 USD, was einer Erwartung von -0,54 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 11,06 USD liegt, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 8,08 und liegt damit um 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 16. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Territorial derzeit unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Territorial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,69 USD lag. Der letzte Schlusskurs (11,06 USD) weicht somit um -5,39 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (8,39 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+31,82 Prozent), was zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Territorial-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Territorial ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Territorial-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,12, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 16,84, der eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Gut".