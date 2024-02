Territorial Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Momentan liegt der RSI der Territorial bei 48,46, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 66,93 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Territorial daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Territorial eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Territorial auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Territorial liegt derzeit bei 10,26 USD. Da der Aktienkurs bei 9,19 USD liegt und somit einen Abstand von -10,43 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -11,97 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Territorial derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (138,85%) liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Territorial-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.