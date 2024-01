Territorial Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Territorial hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, die im Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft wurden. Dabei gab es keine positiven oder neutralen Meinungen, sondern nur eine negative. Es liegen auch keine neuen Analystenupdates zu Territorial vor. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 11 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,18 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Informationen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird Territorial auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" betrachtet. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,31 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,98 USD liegt, was einer Abweichung von -2,92 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,96 USD, was einer Abweichung von +22,54 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Territorial als durchschnittlich und gering eingestuft werden. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf diese Faktoren die Gesamtbewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat Territorial eine Rendite von -65,16 Prozent erzielt, was mehr als 76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent, wobei Territorial mit 66,66 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.