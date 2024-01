Territorial Aktie: Schlimme Zeiten!

Die aktuelle Dividendenrendite der Territorial-Aktie liegt bei 10,77%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung 128,04 Prozentpunkte niedriger ist. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt die Territorial-Aktie eine Rendite von -65,16 Prozent, was mehr als 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei 1,97 Prozent, wobei Territorial mit 67,13 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Territorial-Aktie aktuell als "Schlecht", basierend auf 1 negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was einem Abwärtspotenzial von -0,99 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Territorial-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 8,08 insgesamt 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 15,42 im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".