Terreno Realty Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Terreno Realty Corp-Aktie wurde kürzlich einer umfassenden technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 59,46 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 62,79 USD liegt, was einer Abweichung von +5,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 62,49 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 62,79 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 72,31, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 53,01 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Terreno Realty Corp erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Schließlich wurde die Analysteneinschätzung berücksichtigt. Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Terreno Realty Corp als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 66 USD, was einer Erwartung in Höhe von 5,11 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.