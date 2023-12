Terreno Realty Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Terreno Realty Corp derzeit bei 59,3 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 63,52 USD lag und somit einen Abstand von +7,12 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 56,76 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +11,91 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Lediglich an zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Terreno Realty Corp diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Terreno Realty Corp in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzungen liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen vor, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 66 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Terreno Realty Corp-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.