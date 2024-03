Terreno Realty Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Terreno Realty Corp wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 50,79 Punkte festgelegt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,7 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Stimmungsänderungsrate bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ein insgesamt positives Bild für Terreno Realty Corp. Der GD200 liegt bei 59,51 USD, während der Aktienkurs bei 64,37 USD liegt. Dies entspricht einer Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 62,59 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Terreno Realty Corp ist neutral, basierend auf 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 66 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,53 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Terreno Realty Corp eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.