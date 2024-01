Terreno Realty Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Terreno Realty Corp hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt, was sich auch anhand verschiedener Indikatoren zeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich aktuell auf 59,33 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 62,86 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +5,95 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 58,15 USD, was einer Distanz von +8,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Einstufung von 57,75, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dieses Signal wird auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) bestätigt, wo ein Wert von 30 erreicht wird und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Terreno Realty Corp, was zu einer positiven Veränderung der Stimmung führt. Dies führt insgesamt zu einer positiven Einstufung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut".

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 66 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 5 Prozent und somit zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Terreno Realty Corp.