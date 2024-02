Terreno Realty Aktie: Alles andere als uninteressant …

Terreno Realty Corp hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Terreno Realty Corp.

Die durchschnittliche Kursprognose von 66 USD für das Wertpapier weist auf ein Aufwärtspotential von 5,26 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Terreno Realty Corp also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 29,11 Punkten, was bedeutet, dass Terreno Realty Corp momentan als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Terreno Realty Corp ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und in den Diskussionen des Meinungsmarktes. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.