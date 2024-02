Terravest Industries Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Terravest Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 36,05 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 54,79 CAD, was einem Unterschied von +51,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 44,67 CAD zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +22,66 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Terravest Industries-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 22,74 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 schwankt weniger stark, liegt aber auch im überverkauften Bereich (Wert: 25,72), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Terravest Industries-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich hat die Terravest Industries-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,59 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 1,56 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,04 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Terravest Industries weist ein KGV von 19,89 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 50,04. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.