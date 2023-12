Terravest Industries Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Dividendenrendite für Terravest Industries beträgt derzeit 1,37 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht steht die Terravest Industries-Aktie gut da. Mit einem aktuellen Kurs von 41,47 CAD liegt sie 12,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und sogar 28,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Fundamental betrachtet zeigt sich die Aktie ebenfalls positiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,89 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet ist.

Im Branchenvergleich hat Terravest Industries in den letzten 12 Monaten eine signifikante Outperformance gezeigt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,83 Prozent gefallen sind, hat die Aktie von Terravest Industries eine Performance von 64,59 Prozent erzielt, was einer Überperformance von +67,42 Prozent bedeutet.

Insgesamt fällt das Rating für Terravest Industries also positiv aus, sowohl in technischer als auch in fundamentalen und branchenspezifischen Kriterien.