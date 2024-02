Terravest Industries Aktie: Alles nach Plan!

Terravest Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 64,59 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt nur um 1,46 Prozent. Terravest Industries übertraf diesen Durchschnittswert um satte 63,13 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte. Auch im gesamten "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,46 Prozent, und Terravest Industries übertraf auch hier diesen Wert um 63,13 Prozent.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei Terravest Industries festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Terravest Industries derzeit bei 36,49 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst schloss bei 56,55 CAD und liegt somit um +54,97 Prozent über der GD200. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) kann die Aktie mit einer Differenz von +23,34 Prozent punkten. Insgesamt fällt der Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume daher positiv aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Terravest Industries zeigt einen Wert von 38,24 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 23,91 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie.