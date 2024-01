Terrascend-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Terrascend wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,06 Punkten, was darauf hinweist, dass die Terrascend-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Terrascend zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 42,7. Insgesamt wird Terrascend daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Terrascend diskutiert. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Nur an einem Tag war die Stimmung neutral. Aktuell zeigen die Diskussionen ebenfalls ein vorwiegend positives Bild, was dazu führt, dass die Aktie heute mit "Gut" bewertet wird. Aufgrund des Anleger-Sentiments erhält Terrascend insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Terrascend-Aktie der letzten 200 Handelstage um 5,29 Prozent abweicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Plus von 10,65 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Gut" bewertet.