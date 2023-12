Terrascend Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Terrascend-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,25 CAD neutral bewertet wird, da er sich 0 Prozent vom GD200 (2,25 CAD) entfernt befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 2,15 CAD, was einem Abstand von +4,65 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wie das Stimmungsbarometer zeigt. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Terrascend-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem Wert von 15, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Terrascend festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments und des Buzz führt. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls positiv bewertet. Zusammenfassend erhält Terrascend daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.