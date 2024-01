Terranet AB Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Terranet-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 SEK, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,098 SEK) um -42,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,07 SEK, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird die Terranet-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Terranet in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie erhielt auch aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Terranet-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 1, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (19,56) bestätigt diese Einschätzung, sodass sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Terranet ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.