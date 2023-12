Terranet AB Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Terranet-Aktie wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Laut Analysten waren die Kommentare und Bewertungen in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer positiven Stimmungseinstufung für die Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt jedoch ein anderes Bild. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass die Terranet-Aktie unter ihrem jeweiligen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf der Grundlage der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine signifikante Veränderung in den letzten Wochen, weshalb die Stimmung als neutral bewertet wird. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) liefert ein negatives Signal für die Terranet-Aktie. Sowohl der RSI als auch der RSI25 zeigen Werte, die auf eine überverkaufte Situation hinweisen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.