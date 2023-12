Terranet AB Aktie: Jetzt knallt es!

Die Terranet-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Entwicklung in Bezug auf die technische Analyse gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,0566 SEK liegt, was eine Abweichung von -68,56 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,07 SEK unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -19,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Terranet-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung hingegen zeigt sich positiver. In den sozialen Medien gab es in den letzten Tagen überwiegend positive Diskussionen über das Unternehmen, ohne negative Themen. Die neuesten Nachrichten über Terranet waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Terranet liegt bei 47,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72,61 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Terranet. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine negative Entwicklung, während die Anlegerstimmung und das Sentiment in den sozialen Medien positiver ausfallen. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.