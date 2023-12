Terranet AB Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Anleger: Terranet Aktien werden positiv bewertet

Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Analysten haben Terranet auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Terranet in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Terranet festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung erfolgt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für Terranet beträgt aktuell 0,2 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,0523 SEK liegt, was einer Abweichung von -73,85 Prozent entspricht. Daher erhält Terranet eine "schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,07 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Terranet liegt bei 74,12, was ebenfalls zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt mit 74,11 ebenfalls eine "schlecht"-Einschätzung.

Zusammenfassend wird Terranet auf Basis der Analyse sowohl der Stimmung als auch der technischen Indikatoren als "schlecht" bewertet.