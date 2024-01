Terranet AB Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Terranet-Aktie zeigt auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine negative Bewertung. Der GD200 liegt bei 0,18 SEK, was einer Abweichung von -62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,07 SEK, was einer Abweichung von -2,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln überwiegend positive Meinungen wider. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Terranet-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da kein überkaufter oder überverkaufter Zustand festgestellt wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Terranet-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien.