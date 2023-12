Terran Orbital Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Terran Orbital Corporation":

Die Terran Orbital hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung gezeigt. Mit einem aktuellen Kurs von 1,12 USD liegt der Wert 34,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Allerdings zeigt sich über die vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -12,5 Prozent, was langfristig als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Terran Orbital war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Analysten geben der Terran Orbital-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung. In den letzten zwölf Monaten wurden überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was sich im Schnitt in einem "Gut"-Rating widerspiegelt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6,67 USD, was einem Potenzial von 495,24 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich bei Terran Orbital eine unterdurchschnittliche Aktivität, was langfristig als "Schlecht" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.