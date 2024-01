Terran Orbital Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Terran Orbital Corporation":

In den letzten zwölf Monaten wurden für Terran Orbital 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen zu Terran Orbital. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 6,67 USD. Dies bedeutet ein potenzielles Wachstum von 637,46 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,904 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Terran Orbital-Aktie damit eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Terran Orbital aktuell bei 78,55 liegt, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Terran Orbital zeigen derzeit keine eindeutige Richtung. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was erneut auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Terran Orbital in diesem Punkt.