Terran Orbital Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse zeigt, dass Terran Orbital weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 55,56 Punkten als auch der RSI25 mit 39,92 Punkten weisen darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Terran Orbital in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Terran Orbital in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Terran Orbital abgegeben haben, bewerten das Unternehmen insgesamt als "Gut", da 2 Kaufempfehlungen und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 236,13 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 1,19 USD liegt. Daher erhalten die Analysten eine "Gut"-Bewertung für ihre Untersuchung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung rund um Terran Orbital überwiegend positiv ist, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Terran Orbital in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.