Terran Orbital Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Terran Orbital im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Terran Orbital, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie von Terran Orbital in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 guten, 0 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Für die Aktie liegt das Kursziel im Mittel bei 6,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,883 USD verläuft. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 655 Prozent hin, was mit der Einstufung "Gut" einhergeht. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten für die Aktie von Terran Orbital.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Terran Orbital liegt bei 31,01, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Terran Orbital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 1,14 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,883 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet, da der Unterschied -22,54 Prozent beträgt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 0,93 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,05 Prozent) liegt. Somit erhält die Terran Orbital-Aktie auch für die einfache Charttechnik in Summe ein "Schlecht"-Rating.