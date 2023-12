Terran Orbital Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Terran Orbital Corporation":

Die Aktie von Terran Orbital wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt drei Bewertungen fielen alle positiv aus, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Terran Orbital beträgt 6,67 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,874 USD eine erwartete Kursentwicklung von 662,78 Prozent ergibt. Dies entspricht ebenfalls einer Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Terran Orbital in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln ebenfalls unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Terran Orbital weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.