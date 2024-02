Terran Orbital Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Terran Orbital Corporation":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Terran Orbital ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und es wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Terran Orbital-Aktie beträgt derzeit 1,14 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,948 USD bedeutet. Auf dieser Basis erhält Terran Orbital daher eine negative Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,93 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für Terran Orbital basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Terran Orbital in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie können anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Terran Orbital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Terran Orbital als positiv. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 Bewertungen positiv, keine neutral und keine negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Terran Orbital vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6,67 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.