Terramin Australia Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten Wochen konnte bei Terramin Australia keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Terramin Australia für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Terramin Australia liegt bei 81,48 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation eingestuft, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Analysten haben die Stimmung zu Terramin Australia auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,039 AUD lag, was einem Unterschied von +95 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,02 AUD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (+30 Prozent Abweichung) erhält die Terramin Australia-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird Terramin Australia also auf Basis der Stimmung und der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.