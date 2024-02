Terramin Australia Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Analyse von Terramin Australia hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt eine neutrale Bewertung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Meinungen und Kommentare in den sozialen Medien zeigen ein insgesamt positives Bild von Terramin Australia. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Themen rund um das Unternehmen. Auf Basis dieser Einschätzungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Verwendung des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Terramin Australia-Aktie ein "Neutral"-Rating. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 50) zeigen keine überkauften oder überverkauften Signale.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 0,03 AUD bewertet, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Abstand von -7,5 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Terramin Australia.