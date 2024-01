Terragen Holdings Aktie: Jetzt aber!

Das Anleger-Sentiment für die Terragen-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Terragen diskutiert, mit dem Stimmungsbarometer an sieben Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Terragen insgesamt als "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Einstufung für Terragen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auf 25-Tage-Basis ist Terragen überverkauft und wird daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Terragen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf 50-Tage- als auch auf 200-Tage-Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält Terragen eine gemischte Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität, dem RSI und der technischen Analyse.