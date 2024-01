Terragen Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Die Terragen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,021 AUD weist daher eine Abweichung von -30 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,02 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Terragen zeigt einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 36,36 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung abgegeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Terragen deuten auf überwiegend positive Meinungen hin, sowohl in den Kommentaren der letzten beiden Wochen als auch in den Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Terragen aus Anlegerperspektive mit "Gut" angemessen bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.