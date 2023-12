Terragen Holdings Aktie: Es gibt was neues!

Die Terragen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,017 AUD, was einem Unterschied von -43,33 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei auch hier die Schlusskurse unter den gleitenden Durchschnittswerten lagen. Daher erhält die Terragen-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Terragen-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (60) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Terragen.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Terragen in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Stimmungsbarometer und eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Terragen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Grundlage der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Terragen-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.