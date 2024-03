Terra Energy Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Terra Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Terra Energy daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt bei Terra Energy einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,07 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin.

Die technische Analyse zeigt, dass die Terra Energy-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) jeweils als "Gut" bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über beiden gleitenden Durchschnitten, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien werden zur Aktienbewertung herangezogen. Die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen waren neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Insgesamt wird Terra Energy daher sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch der Stimmung in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.