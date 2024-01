Terra Energy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Terra Energy. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Terra Energy-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Terra Energy war zuletzt neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Terra Energy. Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse verzeichnet die Terra Energy-Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,05 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,04 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -20 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 0,04 USD und somit einen Abstand von 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass das Stimmungsbild, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse auf neutralen Bewertungen für die Terra Energy-Aktie basieren. Dies spiegelt die aktuelle Marktstimmung und -lage wider.